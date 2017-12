Oostenrijks bergdorpje ingesloten door steenlawine

In het Oostenrijkse dorpje Vals is op kerstavond een stuk rots naar beneden gekomen. Als bij wonder raakte niemand gewond. Een toegangsweg tot het dorp is wel over een lengte van ruim 100 meter versperd met aarde en brokstukken.

Inwoners van het Oostenrijkse bergdorpje Vals, in de deelstaat Tirol, zijn op kerstavond aan een ramp ontsnapt. Rond 18.15 raakte een deel van een rotswand los. Heel wat steenpuin, bomen en aarde vielen over een lengte van 100 tot 150 meter op de L230, de enige toegangsweg tot het dorpje. Een honderdtal mensen zou als gevolg van de wegversperring tijdelijk vastzitten in de vallei.

Hier heb je een goed beeld van de #steenlawine welke gisterenavond naar beneden is gekomen in Vals in #Tirol. https://t.co/L12L0021if pic.twitter.com/xfmxJG4a3P — Hans ter braak (@hansterbraak) 25 december 2017

Uiteindelijk moesten enkele huizen geëvacueerd worden, maar als bij wonder raakte niemand gewond. Net voor de aardverschuiving waren enkele kinderen de plaats van het gebeuren nog gepasseerd op weg naar de kerstmis.