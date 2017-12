Antwerp-coach Bölöni wil dat deze twee spelers vermageren, maar: “Daar heb je karakter voor nodig”

Antwerp heeft met nieuwe blessureproblemen af te rekenen voor de trip naar STVV. Centrale verdediger Dylan Batubinsika hield een knieblessure over aan de wedstrijd tegen Lokeren en is drie weken out. Joaquin Ardaiz is onzeker met pijn aan de lies. Coach Laszlo Bölöni vraagt zijn spelers gezonder te leven. “Oulare en Sall wegen meer dan honderd kilo. Ze moeten vermageren.”

Laszlo Bölöni begon met het goede nieuws bij het overlopen van de twijfelgevallen voor de wedstrijd in Sint-Truiden. “Faris Haroun raakt fit na een trap. Ik reken op hem in STVV.” Maar het duurde niet lang voor de Roemeen zijn onvrede uitte over enkele andere spelers. Joaquin Ardaíz bijvoorbeeld. De Uruguayaan klaagt over pijn aan de lies maar onderzoek bracht niets ernstigs aan het licht. Op Kerstdag werd de spits op de club verwacht voor verzorging, maar stuurde hij zijn kat. “Ik moet opletten wat ik zeg, maar het is duidelijk dat sommigen iets anders verstaan onder leven als een voetbalprof”, was Bölöni streng.

Hij ging nog een stap verder toen hij de spelers overliep die proberen terug te keren uit blessure. Vooral Moustapha Sall en Obbi Oulare kregen de volle laag wegens hun overgewicht.

“Ze wegen beiden meer dan honderd kilo. Dat is overgewicht dat ze al sinds jaren meeslepen en waar ze iets aan moeten doen. Maar je hebt er karakter voor nodig.”

Oulare kreeg eerder al kritiek toen hij met overgewicht aan de voorbereiding begon. Maandag legde hij fysieke testen af. “Hij is gezond, maar begint met een achterstand door zijn overgewicht”, zei Bölöni. “En dat is een probleem.”