Wilmots polste tevergeefs, maar nu wil Yaya Touré (34) toch weer spelen voor Ivoriaanse nationale ploeg

Yaya Touré heeft zich weer beschikbaar gesteld voor het Ivoriaans nationaal elftal. De zaakwaarnemer van de 34-jarige middenvelder van Manchester City maakte dinsdag via Twitter bekend dat Touré is teruggekomen op zijn eerdere beslissing om te stoppen als international. “Yaya wil nog een prijs winnen met de ‘Olifanten’ van Ivoorkust”, meldde Dimitry Seluk.

Touré, die tussen 2001 en 2003 zijn debuut op de Europese velden maakte bij het toenmalige SK Beveren, maakte in september vorig jaar bekend dat hij na precies honderd officiële interlands stopte bij Ivoorkust. De middenvelder deed met zijn land mee aan de WK’s van 2006, 2010 en 2014 en leidde zijn land in 2015 als aanvoerder naar de Afrikaanse titel. Touré werd zelf vier keer uitgeroepen tot beste voetballer van Afrika (in 2011, 2012, 2013 en 2014).

Marc Wilmots, tot midden november bondscoach van Ivoorkust, klopte begin dit jaar al aan bij Touré nadat hij net was aangesteld als nieuwe bondscoach. Touré, die bij Manchester City ondertussen op een zijspoor is beland, wees een rentree in de nationale ploeg toen nog af. Onder leiding van Wilmots wist de tweevoudig kampioen van Afrika zich niet te plaatsen voor het WK in Rusland. Dat kostte de oud-bondscoach van de Rode Duivels zijn kop.