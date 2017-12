60 jaar waren ze beste vrienden, nu ontdekten ze dat ze broers zijn

“We houden allebei van cribbage (een kaartspel, nvdr.). We spelen het al heel ons leven. De laatste keer heb ik gewonnen.” Alan Robinson glundert nog na als hij het vertelt. Niet zozeer omdat hij gewonnen heeft, maar omdat hij zonet ontdekt heeft dat Walter Macfarlane - met wie hij al 60 jaar bevriend is - eigenlijk zijn biologische broer is.

De twee mannen uit Hawaï - die maar vijftien maanden schelen in ouderdom - leerden elkaar kennen op school toen ze elf à twaalf jaar waren. Omdat ze beiden een gebrek aan familie hadden, smeedden ze al snel een hechte band. Macfarlane heeft zijn vader nooit gekend en Robinson was geadopteerd. “Ik had een jongere broer, die gestorven is op zijn negentiende. Ik had dus nooit neefjes of nichtjes. Ik dacht dat ik mijn echte moeder nooit zou kennen”, aldus Robinson.

Het was datzelfde gemis aan familie dat Walter Macfarlane er onlangs toe aanzette om via de gespecialiseerde website Ancestry.com op zoek te gaan naar zijn voorouders. Hij stuurde zijn DNA-gegevens op en kreeg een lijst met mogelijke ‘matches’. Helemaal bovenaan die lijst stond iemand met de username ‘Robi737’. “Dat was Alans bijnaam”, vertelt Cindy, de dochter van Walter Macfarlane. “Iedereen noemde hem Robi en hij vloog met Boeing 737’s voor Aloha Airlines. Robinson was duidelijk een soortgelijke zoektocht begonnen. “We waren broers. Wat een shock”, aldus Macfarlane.

De twee mannen konden het eerst niet geloven. “We hebben onze armen dan naast elkaar gelegd en eens vergeleken. En inderdaad: ze waren allebei harig”, grapt Robinson. “Pas dan waren we zeker: we zijn broers.”

De twee, intussen zeventigers, deelden hun ontdekking met hun familieleden op kerstavond. “Een overweldigende ervaring. Het beste kerstgeschenk dat iemand zich kan wensen”, besluit Robinson.

De twee mannen zijn van plan om samen te reizen en samen van hun pensioen te genieten.