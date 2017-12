Actrice Brigitte Bardot publiceert haar testament en haalt uit naar president Macron

De vroegere Franse actrice Brigitte Bardot publiceert op 25 januari een “testament in de vorm van een boek”, zo heeft ze dinsdag aan het Franse persbureau AFP gezegd.

Bardot, die zich al veertig jaar voor dierenrechten inzet, zei “de balans van mijn existentie, strijd voor dierenrechten” te willen opmaken. Het wordt haar laatste boek, zei de Française nog. Ze schreef er eerder al verschillende, maar haar laatste dateerde al van 2003.

De vroegere actrice publiceert woensdag wel nog een open brief aan de Franse overheid in Le Parisien, in het kader van een campagne tegen bont. Daarin roept ze president Emmanuel Macron op om dringend werk te maken van een verbod op het kweken van dieren voor bont. “We zijn erg slecht begonnen met deze regering. Macron voelt geen medeleven voor dieren of de natuur”, aldus de 83-jarige Bardot.