De doorsnee Belgische werknemer heeft 26,7 vakantiedagen per jaar. Maar wie zijn vakantie een beetje goed plant en daarbij slim gebruikmaakt van de wettelijke feestdagen en de brugdagen, haalt daar ook volgend jaar makkelijk het dubbele uit.

Eerst het slechte nieuws: toen we vorig jaar dezelfde oefening maakten, kregen we voor onze 26 vakantiedagen nog 65 vrije dagen in de plaats. Maar laat dat vooral de pret niet bederven. Of u nu fan bent ...