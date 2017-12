Laagste aantal moorden in 40 jaar tijd in Colombia

Colombia zal het jaar afsluiten met het laagste aantal moorden in 40 jaar tijd. Dat komt omdat er eind vorig jaar - na bijna een halve eeuw van bloedvergieten - een einde kwam aan het gewapend conflict met de extreemlinkse guerillabeweging Farc, klopte de Colombiaanse regering zich dinsdag op de borst. Het gaat wel nog altijd om meer dan 11.000 moorden in een jaar tijd: 23 op 100.000 Colombianen werden afgelopen jaar vermoord, het wereldwijde gemiddelde is 5,3.