Torhout / Gent - Treurig einde van het jaar voor een Gentse studente. Dieven stalen in haar studio op de Ottergemsesteenweg haar laptop. Daarop stonden foto’s van haar overleden vader.

“Een jaar geleden is onze papa gestorven”, zegt de zus van het slachtoffer, afkomstig ut Torhout. “In haar studio hield mijn zus een deel van zijn inboedel bij zich en op haar laptop stonden veel foto’s van hem. Net die laptop is gestolen, samen met een pak andere dingen zoals juwelen, elektronica en schoolmateriaal. Maar het zijn vooral die foto’s die de diefstal zo erg maken.”

De inbraak kwam aan het licht toen dinsdagochtend in de ­Granietstraat, achter het Universitair Ziekenhuis, een rode Peugeot 208 werd aangetroffen. De wagen was verlaten, beschadigd en had een lekke band. Het was de wagen van het slachtoffer. De dieven hadden in de studio de sleutels gestolen, maar duidelijk pas onderweg gemerkt dat het voertuig al enkele dagen stilstond door een lekke band.

“De slager uit de buurt heeft rond 3.30 uur drie mannen gezien, maar hij dacht dat het studenten waren”, zegt de zus van het slachtoffer. “Ze moeten het gestolen materiaal in een andere wagen hebben geladen. De politie heeft al een sporenonderzoek gedaan, maar dat leverde voorlopig nog niet veel op. Hopelijk krijgen we de laptop nog terug.”

Wie meer informatie heeft over deze zaak kan contact opnemen met de politie.