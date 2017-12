Mourinho haalt uit naar eigen club na nieuw puntenverlies Manchester United

José Mourinho heeft dinsdag na de draw in eigen huis tegen Burnley (2-2) het transferbeleid van zijn Manchester United aan de kaak gesteld. Volgens de Portugese trainer geeft United niet voldoende geld uit om de titelstrijd met stadsrivaal Manchester City aan te kunnen gaan. Deze zomer gaf ManUtd zo’n 165 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, Man City spendeerde zo’n 250 miljoen euro.

“Het is niet genoeg. De bedragen die de grote clubs uitgeven zijn van een andere orde”, zei Mourinho op zijn persbabbel. Nochtans investeerde United sinds de komst van “The Special One” in de zomer van 2016 al 320 miljoen in nieuwe spelers. “De clubs met historische naam en faam worden omwille van hun glorierijke geschiedenis gestraft op de transfermarkt. Er is nog een wezenlijk verschil tussen de grote clubs en de beste clubs”, verklaarde Mourinho. “Manchester City bijvoorbeeld koopt vleugelverdedigers voor de prijs van aanvallers.”

Daarmee verwees de Portugees naar de hoge bedragen die de Citizens op tafel legden voor Benjamin Mendy en Kyle Walker, die elk zo’n 57 miljoen euro gekost zouden hebben. Na 20 speeldagen moet Manchester United al twaalf punten goedmaken op stadsgenoot City. De soevereine leider heeft woensdag nog een match tegen Newcastle United te goed en kan de kloof dan vergroten tot vijftien punten.