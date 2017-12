Dury na nieuwe pandoering en rode kaarten Zulte Waregem: “Olayinka heeft excuses aangeboden aan de groep”

Zulte Waregem sloot 2017 af met een 0-4 pandoering tegen Charleroi na een wedstrijd waarin twee rode kaarten vielen voor Walsh en Olayinka. Na afloop wikte coach Francky Dury zijn woorden na de stevige tackle van die laatste. “Ik hou niet van het woord onacceptabel”, klonk het. “Het wordt een uitdaging na de winterstop, maar ik maak me weinig zorgen over versterkingen in de groep.”

“Het klopt dat de wedstrijd al na een kwartier was afgelopen. We waren nochtans gemotiveerd om thuis nog eens te winnen tegen een heel sterke ploeg. Maar dan krijgen we een lichte rode kaart, vind ik. Het is zeker strafschop, maar wel licht rood. En na een halfuur spelen gaat het licht uit bij Olayinka, nochtans een heel lieve jongen. Met negen tegen elf konden we nog hopen op een opflakkering via De Mets (die tegen de paal trapte, red.), maar voor de rest liepen we vooral achter de bal. Hopelijk keert het volgend jaar”, klonk het bij Francky Dury.

“Die rode kaart voor Olayinka is echt spijtig. Ik heb nog niet kunnen vragen waarom het licht uitging, maar ik denk dat het een beetje van alles samen is. Er gebeuren veel fouten op Peter, hij was ontgoocheld, onze situatie in de competitie, … Hij was heel erg down in de kleedkamer en heeft zijn excuses aangeboden. Onacceptabel? Ik hou niet van dat woord. Ik ken hem als een aimabele jongen, iedereen maakt fouten in zijn leven.”

Zulte Waregem moet na de winterstop vol aan de bak om de degradatie te voorkomen. “We zitten samen met KV Mechelen en Eupen in de problemen en we zijn degradatiekandidaat. Dat kan niemand ontkennen. Er zijn nu geen gemakkelijke matchen meer, of we nu tegen Mechelen of Charleroi spelen. We kunnen nu niet meer experimenteren. Wat we nu binnenhalen moet er recht op zijn. Dat is een uitdaging, maar ik maak me geen zorgen dat de groep versterkt zal worden.”