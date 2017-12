Waarom nog kijken in 2018? Het is slechts in deze vier grote Europese competities nog écht spannend

Tijdens de kerstperiode neemt het voetbal bijna overal in Europa een pauze. Enkel in de Premier League, Jupiler Pro League en Coppa Italia komen ze in de grootste competities nog in actie. Het is dus uitkijken naar 2018 voor heel wat voetbalfans… Of net niet? Eigenlijk is het enkel in Italië, Nederland, Portugal en Turkije nog echt spannend voor de titel.

Premier League: Man City on fire

We kennen het verhaal ondertussen. Manchester City verloor dit seizoen nog maar één keer punten in de Premier League, op de tweede speeldag tegen Everton. Sindsdien wonnen de Citizens alles en na het puntenverlies van stadsgenoot United tegen Burnley kunnen Kevin De Bruyne en Vincent Kompany woensdag uitlopen tot vijftien punten. Boeken toe voor de Engelse titel...?

Lionel Messi. Foto: AFP

La Liga: Barcelona op kruissnelheid

Het resultaat van de Clásico van zaterdag was veelzeggend: 0-3 voor Barcelona in het Bernabeu. De Blaugrana telden grote rivaal Real Madrid toen zo goed als uit voor de Spaanse titel want de Koninklijke kijkt al aan tegen een achterstand van vijftien punten. Atlético Madrid en Valencia moesten de eer hooghouden maar verloren ook op 17e speeldag. Een kloof van negen punten lijkt overbrugbaar voor Yannick Carrasco en co maar Lionel Messi haal je niet zomaar in.

Dries Mertens. Foto: Photo News

Serie A: Napoli vs Juventus… en Inter en Roma en Lazio

Eindelijk wat spanning en die vinden we in Italië. Juventus krijgt het na zes opeenvolgende titels dan toch nog eens warm in de Serie A. Dries Mertens en Napoli gaan na 18 speeldagen zelfs aan de leiding, met één punt meer dan de Oude Dame. Zelfs Internazionale doet dit seizoen nog eens mee aan de top en telt vijf punten minder dan de fiere leider. Roma kan mits winst van een inhaalwedstrijd nog op vier punten komen van Napoli, en ook Lazio kijkt tegen een achterstand van ‘slechts’ zes punten aan als het zijn inhaalwedstrijd wint. Enkel het ambitieuze Milan ontbreekt hier.

De sterren van Bayern. Foto: AFP

Bundesliga: Bayern alweer ongenaakbaar

Als ploegen als Borussia Dortmund, RB Leipzig en Hoffenheim het laten afweten, is er geen houden aan Bayern München. Dat is dit seizoen alweer het geval. Het is nota bene oude glorie Schalke 04 dat de tweede plaats bezet met dertig punten uit 17 wedstrijden. Dat zijn liefst elf punten minder dan Der Rekordmeister, dat in slechts vier wedstrijden punten liet liggen en met slechts elf tegentreffers een van de beste defensies in Europa heeft.

Neymar met Thomas Meunier. Foto: AFP

Ligue 1: Niets te doen tegen PSG

Vorig seizoen kon zelfs Paris Saint-Germain niets beginnen tegen de wervelwind die de jonge wolven van AS Monaco veroorzaakten. Dit seizoen is het echter weer terug naar de orde van de dag: PSG dat alles kapot speelt en de rest die voetbalt voor de tweede plaats. Na 19 wedstrijden telt het sterrenteam van Neymar negen punten meer dan het Monaco van Youri Tielemans en Olympique Lyon. Thomas Meunier op weg naar de tweede titel uit zijn carrière?

Vreugde bij PSV. Foto: EPA-EFE

Eredivisie: PSV aan de top, maar er is hoop

Er waren tot nu toe drie clubs die aan de leiding gingen in de Eredivisie. Vitesse stond twee speeldagen aan kop, kampioen Feyenoord drie speeldagen en PSV… dertien speeldagen. De Eindhovenaars leiden al sinds de zesde speeldag de dans in Nederland en hebben eigenlijk nog maar één grote concurrent: Ajax. De Amsterdammers grepen begin december hun kans door PSV te verslaan en gingen ook winnen bij nummer drie AZ Alkmaar. Ajax telt zo vijf punten minder de PSV, AZ volgt al op acht punten.

Mile Svilar. Foto: Photo News

Liga NOS: De grote drie tegen elkaar

In Portugal wordt het een klassieke driestrijd voor de titel van kampioen in de Liga NOS. FC Porto gaat momenteel aan de leiding met 39 punten, maar moet Sporting Lissabon naast zich dulden. De ex-club van Laurent Depoitre en Steven Defour heeft enkel een beter doelsaldo (+33 tegen +23). Het Benfica van Mile Svilar is derde op slechts drie punten achterstand en is al Europees uitgeschakeld. En op 3 januari staat Benfica - Sporting op het programma.

Basaksehir schakelde Club Brugge uit in de voorrondes van de Champions League. Foto: BELGA

Süper Lig: Verrassing leidt de dans

In de Turkse competitie zijn we gewoon om ploegen als Galatasaray, Fenerbahçe of Besiktas aan de leiding te zien van het klassement, maar dit seizoen is de herfstkampioen geen één van die drie topploegen. Na 17 speeldagen gaat namelijk Basaksehir aan kop, de club die Club Brugge uitschakelde in de voorrondes van de Champions League. Al is de voorsprong op Galatasaray slechts één punt, die op Fenerbahçe drie punten en die op Besiktas vijf punten.

Lokomotiv-verdediger Vedran Corluka bij Kroatië. Foto: IMAGEGLOBE

Premier Liga: Pijlsnel Lokomotiv

In Rusland lijkt de kampioen voor het derde jaar op rij uit de hoofdstad Moskou te komen. Deze keer lijkt die eer echter niet weggelegd voor Spartak (2017) of CSKA (2016) maar voor het eerst sinds 2004 nog eens voor Lokomotiv. De club van coach Yuri Semin telt na 20 speeldagen al 45 punten. Dat zijn er acht meer dan Zenit Sint-Petersburg en Spartak Moskou, negen meer dan Krasnodar en al tien meer dan stadsgenoot CSKA. Het wordt leuk rusten tot in februari voor Lokomotiv.

Foto: GMAX AGENCY

Jupiler Pro League: Club Brugge domineert

Tot slot onze nationale competitie. In de Jupiler Pro League is de spanning nooit volledig weg omdat er altijd nog play-offs gespeeld moeten worden. Maar Club Brugge domineert dit seizoen wel serieus. Blauw-zwart heeft na 21 speeldagen al 53 punten op de teller staan en liet nog maar vier keer punten liggen. Eerste achtervolger Sporting Charleroi kijkt al tegen een achterstand van elf punten aan.