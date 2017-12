Anderlecht boekte dinsdag een nipte overwinning tegen AA Gent. Sofiane Hanni scoorde in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd waardoor paars-wit met 1-0 won. Hanni wilde na afloop maar weinig kwijt over de reden waarom hij niet vierde, terwijl ook het slechte veld besproken werd en Matz Sels zich uitliet over de doelmannenstrijd bij Anderlecht.

Hanni was de matchwinnaar tegen de Buffalo's maar vierde zijn doelpunt niet. "Wel, ik had gewoon niet veel zin om uitbundig te doen. Dat is ook niet belangrijk, het gaat om het resultaat. De kritiek van de voorbije weken? Die was er maar dat hoort bij het voetbal. Ik blijf alles geven voor mijn club. We komen uit een moeilijke periode en dit was een topmatch. Het doet plezier om vlak voor de winterstop drie punten te pakken. Amuzu? Hij is een uitdager en we kunnen zo iemand gebruiken, zeker na de blessure van Onyekuru."

Doelman Matz Sels hield nog eens de nul voor Anderlecht. "Als je wint, doe je altijd een goede zaak en Gent zat in een goede flow. Nu ga je de winterstop in met een goed gevoel. Ik ben ook blij dat ik gewonnen heb tegen mijn ex-ploeg. Je probeert dat tijdens de wedstrijd van je af te zetten, maar je kent veel mensen. Maar ik zit nu bij Anderlecht. Die kans van Sylla? Een typishe één-tegen-één. Ik ben blij dat ik de nul heb kunnen houden, we hebben vetrouwen getankt."

Hoe zit dat eigenlijk met de doelmannenstrijd bij Anderlecht, is het nu Sels of Frank Boeckx die eerste doelman is? "We liggen uit de beker en de Champions League. Dat werd wekelijks bekeken maar ik denk dat de trainer nu wel eens een definitieve beslissing gaat nemen."

"Rampzalig veld"

Hein Vanhaezebrouck was tevreden met de zege, maar had kritiek op de kritiek en het veld in Brussel. "Toen ik vertrok bij Gent stonden ze zes punten achter op Anderlecht. Dat zijn er nu acht. Gent heeft veel lof gekregen voor zijn reeks, maar wij zijn wel twee punten uitgelopen. Anderlecht heeft veel kritiek gekregen en ik vind dat volkomen onterecht. Wij hebben ons werk gedaan. Onze laatste twee wedstrijden gingen verloren maar daarvoor hadden we 25 op 30. We doen wat we kunnen maar stuiten ook op een ongelooflijke reeks van Club Brugge."

"Het veld? Begin er maar eens aan hé. Hierop kan je eigenlijk niet voetballen dus ik ben fier op de jongens. We hadden balbezit en eigenlijk alles goed onder controle buiten die kans van Sylla. Amuzu? We moeten het doen met de spelers die we hebben, maar ik ben blij dat hij bevestigt. Dat is heel aangenaam, om te zien dat hij geen eendagsvlieg is. De transfermarkt? Ik weet niet wat er gaat gebeuren, er is veel onduidelijkheid. Ik wacht af."

Ook Gent-speler Brecht Dejaegere zag dat het veld van Anderlecht niet optimaal was om op te spelen. "Het was een rampzalig veld, maar dat is voor beide ploegen", zei hij. "Het was eigenlijk een vreemde wedstrijd. Ik vond dat Anderlecht niet echt in de match zat en wij moesten meer durven voetballen. We waren goed begonnen maar gingen daarna meer naar achteren te lopen. Dat was de tweede helft wel beter maar die kans van Sylla moet altijd binnen. Als je dan achter komt, weet je dat het moeilijk wordt."

"We zijn gepakt op een stilstaande fase, dat is het", zo reageerde Gent-coach Yves Vanderhaeghe. "Er stond teveel volk in de muur en dat riep we ook toen... Voetballend was Anderlecht wel beter dan ons maar zo hebben eigenlijk geen kansen gekregen. De sleutel was de mogelijkheid voor Sylla. Het is spijtig om na zo'n reeks met een nederlaag de winterstop in te gaan."