Ondanks pakkende videoboodschap is terugkeer van Kristina naar haar vriendjes “weinig waarschijnlijk”

Eeklo - Ze kreeg gisteren het bezoek van haar leerkracht en twee vriendinnetjes in de terugkeerwoning in Tubeke, maar wat een hartverwarmend weerzien moest zijn is mogelijk een afscheid ­geworden. Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, acht de kans op een ­terugkeer van Kristina’s gezin naar Eeklo “weinig waarschijnlijk”. De vader van het 11-jarige meisje blijkt intussen ondergedoken.

Geert Faes, leerkracht van Kristina in de basisschool De Meidoorn in Eeklo, trok gisteren met een klasgenootje en een buurmeisje van het 11-jarige meisje naar Tubeke, waar het Armeense gezin sinds hun aanhouding in een terugkeerwoning is ondergebracht. “Ik wilde ze toch wat goede moed geven, en bracht de meisjes samen”, aldus de man, die eerder deze week een oproep tot menselijkheid lanceerde richting de bevoegde instanties. “De wet moet gevolgd worden, maar moet een 11-jarig kind net voor de kerstvakantie opgepakt en weggebracht worden?”

Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), reageert voor het eerst. Volgens hem is dit een “vrij traditionele situatie”. “Het gezin is sinds 2009 in België, maar alle asielprocedures en regularisatieaanvragen kregen een negatief vervolg”, zegt Roosemont. “In 2012 al maakten we het gezin duidelijk dat ze niet konden blijven, en het grondgebied moesten verlaten.”

Maar dat deed het gezin Asatryan niet. “Ze legden herhaaldelijk dat bevel naast zich neer, met vorige week een administratieve aanhouding tot gevolg. Dat was de logische volgende stap in de procedure.” Bij hun aanhouding kreeg het gezin een inreisverbod van drie jaar opgelegd, wat betekent dat ze het land moeten verlaten en de komende drie jaar geen voet op Belgische bodem mogen zetten.

Schooljaar

Marc Sampermans, advocaat van de familie, diende meteen na de aanhouding een verzoek tot annulatie van dat inreisverbod in, en zal na nieuwjaar ook nog een verzoek tot invrijheidsstelling indienen zodat het gezin terug naar huis kan. Een rechter heeft dan vijf dagen te tijd om te oordelen of het gezin alsnog terug naar Eeklo mag, danwel meteen het land uit moet.

“Tot die procedures achter de rug zijn, blijft het gezin sowieso in Tubeke”, zegt Roosemont. “Ook als het schooljaar hervat wordt. Kristina zal dan ter plaatse les krijgen, maar kan niet terug naar school in Eeklo.” Meer nog, de DVZ-topman “acht het weinig waarschijnlijk dat Kristina ooit nog naar Eeklo zal terugkeren”. “Sinds 2009 hebben ze immers nog geen enkel positief antwoord gekregen op hun asielaanvraag.”

Ondergedoken vader

Zowel advocaat Marc Sampermans als leerkracht Geert vindt de timing van de aanhouding net voor kerst “op zijn minst ongelukkig”. Maar volgens Roosemont is ook dit de gebruikelijke procedure. “De aanhouding had in gelijk welke schoolvakantie kunnen gebeuren”, klinkt het. “We proberen altijd gezinnen met schoolgaande kinderen de lopende lesweken te laten uitdoen. Eens de schoolvakanties er dan aankomen, voeren we gewoon onze opdracht uit”, aldus de topman van DVZ.

De vader van het gezin was niet thuis toen zijn vrouw en kinderen werden aange­houden. Hij is ondergedoken. Maar volgens Freddy Roosemont weet de man nu intussen wel waar zijn gezin verblijft. “Hij heeft dus de kans zich bij zijn vrouw en kinderen te ­voegen.”