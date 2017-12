Francis Amuzu heet hij, de 18-jarige nieuwe publiekslieveling bij Anderlecht. Nadat hij afgelopen weekend in tranen uitbarstte na de winning goal tegen Eupen, kreeg hij nu een open doekje van het publiek in het Astridpark na zijn sterke prestatie tegen AA Gent. De kers op de taart was een stukje heerlijk onbezonnen zolenwerk in het slot van de match, Samuel Kalu wist er zich geen raad mee en pakte zijn tweede gele kaart...