Zulte Waregem bleef achter met een wrang gevoel tegen Charleroi. Met negen man was Essevee een vogel voor de kat, het verloor uiteindelijk met 0-4. En toch… Vroeg in de tweede helft kreeg de thuisploeg een gouden mogelijkheid om zich opnieuw in de wedstrijd te knokken. De kopbal van Gertjan De Mets bij een 0-2 stand spatte uiteen tegen de paal.