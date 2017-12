Anderlecht en AA Gent bewijzen het in hun onderling duel: Club kan alleen nog van zichzelf verliezen

De achtervolgers Charleroi en Anderlecht wonnen ook, maar ze staan nog altijd niet op de foto. Club Brugge sluit na de 4-2 zege tegen Moeskroen het kalenderjaar af met respectievelijk elf en dertien punten voorsprong op die dichtste achtervolgers. Het is van het seizoen 1997-98 geleden dat een club nog zo oppermachtig door de competitie raasde: dat was toen ook Club Brugge onder Eric Gerets.

Het zou ridicuul zijn de 53 op 63 van de fiere competitieleider niet oververdiend te noemen. Het team van de verrassend sterke nieuwe coach Ivan Leko belichaamt alles wat een kampioen in spe moet belichamen: het is constant, maakt het verschil op de juiste momenten, heeft een sterke bank en af en toe wat meeval.

Ivan Leko maakte zich gisteren ondanks de overwinning boos. Hij beseft ook: Club kan alleen nog van zichzelf verliezen. De anderen staan immers niet op de foto en of dat in de komende 19 wedstrijden nog gaat lukken, wordt naarmate de tijd en de wedstrijden verstrijken steeds onwaarschijnlijker. Zeker omdat het met hun niveau maar niet lijkt te lukken.

De nummers drie en vier uit de rangschikking maakten er gisteren in het onderlinge duel een draak van een wedstrijd van. Bij AA Gent stonden ze te popelen om hun oude baas een hak te zetten, om in het klassement in zijn nek te blazen. Helaas, behalve die ene levensgrote kans van Sylla waren de Buffalo’s nergens. Niet dat Anderlecht veel beter was. De goede vrienden Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe protesteerden synchroon bij de ref maar hun teams synchroon laten voetballen: o wee.

De wedstrijd was vooral een schopfestival. Trebel en Spajic gingen soms als bezetenen in duel en solliciteerden dan naar geel, maar een combinatie tot in de grote rechthoek was er weer niet bij. In de eerste helft trapten RSCA en AA Gent één keer tussen de palen. Voor de thuisploeg was dat dan nog Deschacht vanop 35 meter. De jonge Françis Amuzu deed het weer goed als linksbuiten – smeerde Kalu ook rood aan – maar als een 18-jarige het lichtpunt is... Lukasz Teodorczyk werd weer niet bereikt. Beric kreeg in de tweede helft zowaar nog een afscheidsmatch van Anderlecht voor zijn rentree naar Saint-Etienne. Er viel zowaar een doelpunt uit de lucht. Na een vrije trap kopte Dendoncker op doelman Kalinic, maar Sofiane Hanni trapte een kwartier voor tijd de rebound binnen. Net hij die weer gefluit ontlokte vanuit het publiek. De Algerijn juichte niet.

Die ene toevalstreffer volstond voor paars-wit om de zege binnen te hengelen, maar als de Brusselaars straks echt nog een rol van betekenis willen spelen in de titelstrijd, moet er veel veranderen. Dat was dan ook de uitleg van Hein Vanhaezebrouck achteraf.