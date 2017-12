Kara Mbodji: “Anderlecht-fan behandelde mij weer racistisch”

Kara Mbodj is twee maanden out door een knieoperatie, maar ­mogelijk is hij blij met die rust. In Senegalese media verklaart de Anderlecht-verdediger dat hij opnieuw racistisch is behandeld door enkele Anderlecht-fans. Dat gebeurde toen de supporters uitleg eisten na de 5-0-nederlaag op Club Brugge en Kara uit zijn auto stapte om hen van antwoord te dienen.

“Ik was verplicht om uit te stappen”, aldus Kara in het dagblad Record. “Dezelfde persoon die me ooit behandelde als een aap stond daar weer. Zijn woorden waren racistisch en hadden niets met voetbal te ­maken. Zonder tussenkomst van de politie en de stewards had hij zijn aanval gewoon voortgezet. De directie van Anderlecht is ook op de hoogte en weet dat het om een minderheid van de supporters gaat.”