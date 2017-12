Dit is de eerste zet van Marc Coucke bij Anderlecht, mede-investeerder zit nog steeds tussen twee vuren

Marc Coucke was gisteren nog niet op Anderlecht en hij gaat zich nog niet moeien met de transfers deze winter, maar de nieuwe baas van paars-wit laat zich toch al gelden. Gisteren kondigde Anderlecht officieel aan dat er vanaf nu elke dag met behulp van Etixx een gezond voedingsschema wordt opgesteld voor de spelers.

Sportvoedingsbedrijf Etixx is in handen van Coucke en werkt uiteraard ook samen met KV Oostende. “Het motto van Anderlecht is niet voor niets mens sana in corpore sano, een gezonde geest in een gezond lichaam”, luidde het statement.

Mede-investeerder Coucke duikt nog steeds op langs het veld van Club Brugge

Vorige week kwam aan het licht dat de West-Vlaamse metaalmagnaat Joris Ide samen met Marc Coucke achter de overname van Anderlecht zit, maar gisteren dook hij gewoon terug op in het Jan Breydelstadion. Niet in persoon, wel op de reclamepanelen. Het bedrijf van Ide sponsort nog steeds Club Brugge. Benieuwd of daar in de toekomst verandering in komt wanneer Coucke de plak zwaait in het Constant Vanden Stockstadion.