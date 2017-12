De vier werken van Philippe Clement: hoe hij RC Genk uit moeras wil trekken: “Ik ben Harry Potter niet”

Hij is nog net geen week aan de slag bij KRC Genk maar Philippe Clement krijgt steeds een duidelijker beeld van de complexe knoop die hij in de Luminus Arena moet ontwarren. Wat hij van plan is, kan je rangschikken in vier verschillende werkgebieden: zijn spelersgroep fysiek, mentaal, tactisch en technisch beter maken.

1. Spelers fitter maken

De grootste verrassing voor Clement was de grote blessurelast – “Iedereen die niet op krukken loopt, zit in de kern” – en beperkte belastbaarheid in zijn groep. Het ledigen van ...