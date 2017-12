Twintiger uit Nieuwerkerken overleden aan gevolgen van wurgspel

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer - De 24-jarige Wesley Denivel uit Nieuwerkerken is vorige week overleden aan de gevolgen van een wurgspel. De man werd op 20 december bij zijn grootmoeder aangetroffen, waarna hij naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven werd overgebracht. Daar is hij op 24 december bezweken.

Het Belang van Limburg publiceerde dinsdagavond op de website dat de carnavalist het slachtoffer werd van een wurgspelletje. Volgens de ouders gaat het niet om een bewuste zelfdoding, maar om een tragisch ongeluk. De afscheidsceremonie vindt komende zaterdag plaats in Tienen.

Zijn ouders willen andere jongeren waarschuwen voor de dodelijke internetrage. De twintiger had een mentale beperking. Hij werd in de badkamer bij zijn grootmoeder aangetroffen, waar hij gereanimeerd werd en naar Leuven overgebracht.

Op 9 december eiste een wurgspel al het leven van de 18-jarige Ruben Buntinx uit Zonhoven. Hij werd thuis dood aangetroffen in de douche. Zijn smartphone en iPad lagen in de buurt. Ook de ouders van Ruben Buntinx deden toen een emotionele oproep. “We zijn kapot van verdriet na wat er gebeurd is”, zei vader Luc. “Maar we willen niet dat zijn dood voor niets is geweest. Door zijn verhaal te vertellen, hopen we dat jongeren twee keer zullen nadenken voor ze meedoen aan zulke levensgevaarlijke spelletjes.”