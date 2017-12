Hotelschip botst tegen brugpijler op Rijn: 27 gewonden. “Er gebeurt nogal iets”

Op de Rijn is in Duisburg op Tweede Kerstdag een hotelschip tegen een brugpijler van een autosnelweg gebotst. Daarbij raakten 27 personen gewond, waarvan er vier met zwaardere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht werden. Niemand is in levensgevaar, aldus een politiewoordvoerder.

Het schip raakte beschadigd bij de botsing aan de voorsteven. Er bevonden zich 129 personen aan boord van de Swiss Crystal op het moment van het ongeval. Er waren veel passagiers uit Nederland aan boord. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, waren er geen Belgen op het schip.

De cruise was bijna ten einde. De reis begon op 22 december vanuit het Nederlandse Arnhem. Het schip was op zijn weg terug naar Nederland.

Foto: AP

Uit bed gevallen

De Nederlandse Karel (74) en Annie (69) uit Schijndel waren aan boord van de Swiss Crystal. Annie was een van de vier personen die in het ziekenhuis werden opgenomen, vertelt zoon Carlo van de Greef aan het Algemeen Dagblad. Toen het schip op de pilaar botste, zat het koppel in hun kamer. “Mijn moeder zat op dat moment op haar bed te lezen, ze is uit bed gevallen en moest naar het ziekenhuis.” De vrouw had last van haar rug, maar uiteindelijk vielen de verwondingen mee.

Karel kwam met de schrik vrij, aldus Carlo nog. “Er gebeurt nogal iets. En het zijn bijna allemaal mensen van boven de zeventig. Het was even paniek voor die oudjes.”

De passagiers moesten na de botsing het schip snel verlaten. “Al hun spullen liggen daar nog. Ze mochten ook niet meer terug naar hun hut.”

Normale snelheid

Volgens een eerste onderzoek van de politie had het schip een normale snelheid van 25 tot 28 kilometer per uur, meldt de Süddeutsche Zeitung. De Swiss Crystal voer stroomafwaarts en botste na een lange bocht na rechts tegen de pilaar aan de linkeroever. Volgens de Duitse krant staat de peiler normaal gezien bij laag water op het land. Als gevolg van het recent stijgende waterpeil stond de pilaar in het water. Deskundigen onderzoeken de precieze toedracht van het ongeval.

Foto: AP

Een tweede passagiersschip schoot de gehavende Swiss Crystal te hulp en nam de opvarenden aan boord. Het ging om 26 bemanningsleden en 103 passagiers. Ook werden verschillende brandweerschepen ingezet. Spoedartsen behandelden passagiers ter plaatse.

De A42 was vanwege het ongeval tussen Kamp-Lintfort en Duisburg-Noord onderbroken. Na een inspectie ging de brug woensdagmiddag weer open.

Vervangschip

De reisorganisator zorgde volgens de brandweer van Duisburg al een uur na het ongeval voor een vervangschip. “De betrokkenen hadden de mogelijkheid de reis voor te zetten met het vervangschip.” Passagiers die dat wilden, konden ook overnachten in een hotel, of kregen transport naar huis aangeboden.