Man denkt dat hij smak geld heeft gewonnen, maar dan blijkt het kerstgrap te zijn

Andrew Howell dacht dat hij dit jaar een onvergetelijke Kerst had meegemaakt. De man kreeg namelijk een kraslotje cadeau en ‘won’ daarmee £50.000, ongeveer 56.320 euro. Maar zijn enthousiasme sloeg al snel om in teleurstelling toen hij hoorde dat het om een mop ging.

De familie Howell uit Wales besloot papa Andrew eens goed in de luren te leggen door hem een vals kraslot te geven. Het was hilarisch hoe Andrew dacht dat hij geld had gewonnen en zo blij was. “Moet je nu kijken! £50.000!”, riep hij terwijl hij aan iedereen het lotje toonde.

Zijn enthousiasme werd echter snel getemperd toen zijn vrouw vertelde dat het om een mopje ging. “Je toekomstige schoonzoon is verantwoordelijk voor deze grap”, legde ze hem nog uit. “Hij kocht het lotje in augustus of september al en heeft tot vanavond gewacht om het je te geven.” Gelukkig was Andrew een goeie ‘verliezer’ en kon hij ermee lachen. “Al zal ik mijn schoonzoon wel eens terugpakken. Laat ons zeggen dat hij op 1 april best uit zijn doppen kijkt”, voegde Andrew daar nog aan toe.