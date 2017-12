Jobstudenten werken gemiddeld 10 uur extra per jaar dankzij nieuwe regeling

Doordat studentenwerk sinds dit jaar wordt geteld in uren en niet meer in dagen, zijn meer studenten bereid om te werken, ook in korte shifts. Dat blijkt uit een onderzoek van studentenuitzendkantoor Deltaworx. Bij dat studentenuitzendkantoor alleen al gaat het om zo’n 1000 nieuwe studenten. Eén jaar na de invoering van de nieuwe regelgeving blijkt dat studenten minstens 10 uur meer hebben gewerkt dan de vorige jaren.

Op 1 januari 2017 werd de nieuwe regelgeving ingevoerd die studenten toelaat om 475 uren in plaats van 50 dagen te werken aan verminderde sociale bijdragen. De regering wilde op die manier een soepeler klimaat creëren voor jobstudenten. Tot vorig jaar moesten studenten immers steeds een volledige dag van 7,5 uur registreren, zelfs als ze maar drie uur effectief gewerkt hadden. In korte shifts werken was daardoor minder interessant voor studenten. De nieuwe regelgeving heeft daar verandering in gebracht. En met succes, zoals blijkt uit de cijfers van Deltaworx.

Doordat meer studenten bereid zijn om slechts enkele uurtjes te werken, presteren ze op een jaar tijd ook meer gewerkte uren in het algemeen. De studenten werkten via Deltaworx gemiddeld 271,73 uren in 2017. Dat is 10 uur meer dan 2016, toen de regelgeving nog niet van toepassing was en er gemiddeld 261,20 uren werd gewerkt. Bovendien merkte Deltaworx op dat het aantal studenten is gestegen. Op een jaar tijd sloten 896 nieuwe studenten zich aan bij het uitzendkantoor, dat op dit moment nog steeds nieuwe studenten aan het registreren is. Daardoor verwacht het bedrijf begin 2018 een 5000 tal studenten in dienst te hebben, waar het er begin 2017 nog maar 4000 had. Ook dat is volgens Deltaworx onder meer te wijten aan de nieuwe regelgeving. “Doordat er in uren wordt geteld, kan er veel flexibeler gewerkt worden. Dat spreekt veel meer studenten aan. Het is nu immers aantrekkelijker voor hen om de vrije momenten die ze hebben toch nog in te vullen door een studentenjob, al is het maar voor enkele uurtjes. Vroeger spaarden studenten hun 50 werkdagen voor tijdens de vakantieperiodes of in de weekends, omdat ze dan effectief volledige dagen konden werken. Door de uurregeling zijn studenten niet meer gebonden aan volledige dagen en kunnen ze gemakkelijker werken wanneer het hen uitkomt. Via een uitzendkantoor zoals dat van ons is het uiteraard gemakkelijker om met zo’n jobs zelfs last-minute nog in contact te komen”, zegt Jeroen Poels, CEO van Deltaworx.

Waar Deltaworx vroeger moeite had om korte shifts ingevuld te krijgen, zijn deze nu aantrekkelijker geworden. Vooral studenten met een drukke agenda weten op deze manier nog een centje bij te verdienen zonder daarvoor uren in te boeten. Deltaworx stelt nog vast dat er sinds de nieuwe regeling meer verschillende soorten bedrijven beroep doen op studenten. Waar vroeger horeca dé sector bij uitstek was voor jobstudenten, vinden steeds meer andere sectoren ook hun weg naar de student. Deltaworx registreerde dit jaar 20 nieuwe bedrijven uit verschillende sectoren.

“We merken dat bedrijven sinds dit jaar vaak tijdelijke afwezigheid van personeelsleden of tijdelijke extra hulp meer en meer opvangen door studenten in te zetten. Uiteraard zitten de flexibele inzetbaarheid, gunstige tarieven en belastingvoordelen van studentenwerk daar voor iets tussen. Onze studenten worden daardoor naast horeca ook steeds meer ingezet voor administratie, briefbedeling, schoonmaakwerk, bellen voor een callcenter en zelfs grafisch ontwerp”, aldus Poels.