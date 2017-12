Steven Defour wordt in Engeland plots vergeleken met David Beckham

Boxing Day kreeg een onverwachte held. Met een juweel van een vrije trap voor Burnley legde Steven Defour Old Trafford het zwijgen op. Manchester United vocht nog terug tot 2-2, maar de nummer zestien van de ‘Clarets’ bewees waarom Sir Alex Ferguson hem acht jaar geleden een brief schreef. En waarom hij straks ook thuishoort op het WK. Hij wordt zelfs vergeleken met... David Beckham.

De krul van de middenvelder was perfect, precies in de hoek en buiten het bereik van David De Gea, die zich dit seizoen nog geen enkele keer gewonnen had gegeven op een poging van buiten de zestien. Het doelpunt zette Burnley op 0-2, de Rode Duivel werd bij een 1-2-stand naar de kant had gehaald. Zonder hem stopten de Clarets met voetballen en probeerden ze achterin de boel gesloten te houden maar uiteindelijk werd het 2-2.

Ferguson mokkend in de tribune

Defour stak er vorig seizoen bij Burnley technisch en tactisch ook al bovenuit, maar heeft dit jaar een betere fysieke basis om de opeenvolging van wedstrijden te verteren. Zijn beauty op Old Trafford doet nu ook in de rest van Engeland de ogen opengaan. Meteen werden herinneringen opgehaald aan de brief die hij in de lente van 2009 van Alex Ferguson had gekregen, toen hij met een gebroken voet uitviel bij Standard. De toenmalige manager van Manchester United wenste hem toen een spoedig herstel toe, wat overal werd gelezen als een openlijke liefdesverklaring. Met een brede omweg via Porto, Anderlecht en Burnley laat Defour achteneenhalf jaar later eindelijk zijn kwaliteiten op Manchester United zien. Met Alex Ferguson mokkend in de tribune, zijn hoofd diep weggestoken in zijn winterkraag.

Beckham-iaans

Defour is niet alleen voetballend de beste speler van zijn ploeg, hij maakt ook het verschil door ballen te veroveren en zijn ploeg aan te jagen. Kwaliteiten die bondscoach Roberto Martinez niet zullen ontgaan. “Steven heeft de kwaliteiten van een topspeler en heeft nu ook de kwaliteiten van een Premier League-speler”, zegt Burnley-trainer Sean Dyche. “Hij begrijpt zijn ploegmaats beter, brengt kalmte aan de bal en kan het spelletje lezen.”

Ploegmaat Phil Bardsley deed er nog een schepje bovenop: "Dit was "Beckham-esque" of Beckham-iaans." En de verdediger weet waarover hij spreekt want hij speelde zelf nog samen met David Beckham bij Manchester United. "Ik had het geluk om het Beckham regelmatig te zien doen, maar dit was echt zoals Beckham. Het was fenomenaal", zei Bardsley.

"Het was een speciaal moment"

"Het was een speciaal moment, maar dat besef je pas achteraf. Op het moment zelf was het gewoon een doelpunt zoals alle anderen. Ik scoor niet veel doelpunten, dus ik ben altijd blij als het lukt", zei de middenvelder, die voor de vrije trap overlegde met ploegmaat Johann Berg Gudmundsson. "We keken naar de muur en Johann zei dat hij de bal over de andere kant van de muur kon krijgen, maar toen stapte Matic net naar rechts en zei ik: "Je krijgt hem niet, laat mij hem nemen". En hij ging recht naar binnen."

"Vooral in de eerste helft speelden we heel goed. United speelde in de eerste helft een beetje traag en wij waren goed, scoorden een vroege goal en hadden het spel onder controle. In de tweede helft moest United natuurlijk veel risico nemen en werden ze daar op het einde voor beloond. Maar ik denk dat we het goed hebben gedaan."

