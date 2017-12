Anderlecht-bestuur richt vreemde oproep aan supporters maar zou zich beter om het veld bekommeren

De zuinige zege tegen AA Gent kon niet verbloemen dat de sfeer niet optimaal is bij Anderlecht. Een lamentabel veld, Herman Van Holsbeeck die niet de pispaal wil zijn, Hanni die niet voluit wilde juichen omdat hij zich geviseerd voelt maar ook fans die zich geviseerd voelen omdat het bestuur hen richtlijnen geeft ‘ter bevordering van de sfeer in het stadion’.

De thuissupporters die op tweede Kerstdag naar Anderlecht-AA Gent afzakten, vonden op hun zitje een blaadje met enkele richtlijnen. Doel van de actie: de sfeer in de tribunes verbeteren. Het was het paarswitte bestuur immers opgevallen dat het kritische Anderlecht-publiek zijn reputatie net iets te veel eer aandeed. En daar moet iets aan gedaan worden, oordeelt de club.

Dit waren de richtlijnen:

1. Vorm een gigantisch paars-wit vlak door uw klapper de lucht in te steken als de spelers het veld betreden!

2. Start een Mexican Wave in minuut 15!

3. Klap bij het rustsignaal zo hard mogelijk met jullie klappers!

Enkele Anderlecht-fans staken via de sociale media hun verbazing niet weg en vroegen zich luidop af of dit wel de geschikte manier was om de sfeer in het stadion te verbeteren.

Ook opvallend: de abominabele toestand van de grasmat in het Vanden Stockstadion. Waar rivaal Club Brugge besloten heeft een volledig nieuwe grasmat te installeren, is het niet duidelijk of er in Brussel ingrijpende veranderingen gepland zijn. Hein Vanhaezebrouck was alvast niet te spreken over de staat van het veld.

Om het fluiten bij de rust tegen te gaan, geven we jullie vanaf nu consignes met betrekking tot jullie support. Hoe diep kan je zakken als team seg. De mexican wave is trouwens al volledig mislukt. Nu hopen op een dubbel fluitconcert bij de rust. #ANDGNT pic.twitter.com/ITDtlwx5cR — Brian (@DenBirre) December 26, 2017

wie vindt dat uit ? Anderlecht-fans krijgen huiswerk mee tijdens de match https://t.co/1vbiJ2nKPZ — koen braeckman (@koenbraeckman) December 26, 2017

#AndGnt Le terrain d'Anderlecht est à l'image des joueurs qui sont dessus. Dégueulasse pic.twitter.com/5eJGM8BkA5 — Marcus Tacticus (@Willy_1er) December 26, 2017

