Kortrijk kan na vier maanden weer op Christophe Lepoint rekenen

Christophe Lepoint is na vier maanden blessureleed opnieuw fit. De middenvelder van KV Kortrijk zit in de selectie voor de competitiematch van vandaag/woensdag tegen Standard.

Lepoint (33) ruilde afgelopen zomer Zulte Waregem voor Kortrijk. Hij werd er meteen basisspeler en bewees in de eerste vijf competitiematchen zijn waarde met een goal en drie assists.

Eind augustus viel Lepoint, tweevoudig Rode Duivel, op training uit met een enkelblessure. Sindsdien speelde hij geen wedstrijd meer.

Kortrijk staat na twintig speeldagen op de twaalfde plaats in de hoogste klasse, met 23 punten. Standard, woensdagavond tegenstander in het Guldensporenstadion, is voorlopig achtste met 26 punten.