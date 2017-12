Meisje (3) gaat viraal met make-upvideo maar krijgt enorme kritiek op leeftijd

Liriana, een Amerikaans meisje van 3, houdt er enorm van om zich op te maken voor de camera. Ze gebruikt mascara als een echte pro en brengt oogschaduw aan alsof ze nooit iets anders gedaan heeft. Maar nu een van haar video’s viraal gaat, krijgt Liriana’s moeder felle kritiek. “Laat je kind toch zwemmen of tekenen! Dat meisje is hier nog veel te jong voor”, klinkt het.

“Mijn dochter houdt ervan om alles wat ik doe te kopiëren”, begint mama Suella. “Zo wil ze altijd matchende outfits en moet ons haar altijd bij elkaar passen. En ook wanneer ik mij schmink, doet Liriana me na. Ik vond haar make-up best opmerkelijk en begon mijn dochter te filmen.” In het begin toonde Suella de filmpjes alleen aan familieleden. Maar omdat die zo enthousiast reageerden, besloot ze om de video’s ook op Instagram te plaatsen.

Door Huada Kattan, een bekende Amerikaanse make-upartieste, ging de bal aan het rollen. De vrouw die bijna 24 miljoen volgers heeft op Instagram zag Liriana’s filmpje en pikte het op. “Oh god, wat is ze schattig”, schreef ze er bij. Miljoenen mensen zagen de beelden en iedereen had op zijn beurt ook een mening klaar. “Wauw, zij wordt een echte professional”, klonk het onder meer. Maar ook negatieve reacties als “Dat arm meisje weet niet wat het is om een echt kind te zijn”, passeerden de revue.

Suella was geschrokken door de negatieve reacties, maar leerde er naar eigen zeggen mee leven. “Tuurlijk stoorden die slechte commentaren mij. Ik probeer allesbehalve mijn kind te verkopen of haar onschuld weg te nemen. Mijn dochter vindt het gewoon leuk om met make-up te spelen en ik heb daar geen problemen mee. Hebben we dat trouwens niet allemaal wel eens gedaan als kind?”