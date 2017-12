Voor vier op tien Belgen mag iemand met een hoofddoek niet voor de klas staan

Voor 44 procent van de Belgen mag iemand met een hoofddoek niet voor de klas staan. Ondanks de groeiende diversiteit in onze samenleving lijken we dus eerder terughoudend op het vlak van religieuze symboliek in de publieke ruimte. Dat blijkt uit een studie van Trendhuis naar diversiteit op de werkvloer. 4.635 Belgen deden mee aan de bevraging.

Van religieuze intolerantie of islamofobie is echter geen sprake, klinkt het bij Trendhuis. “De terughoudendheid tegenover een hoofddoek voor de klas, hoeft niet meteen voort te komen uit religieuze intolerantie. Het kan ook gebaseerd zijn op laïcisme of het idee dat religieuze symbolen niet passen binnen de publieke ruimte”, zegt Marijke Brants, research manager bij Trendhuis.

44 procent van de Belgen mag een hoofddoek in de klas ongehoord vinden, toch vindt de meerderheid het wel kunnen. Vrouwen zijn op dat vlak milder dan mannen: 60 procent van de vrouwen en 53 procent van de mannen zijn het eens met de stelling. Op het vlak van leeftijd staan 63 procent van de Belgen jonger dan 35 jaar en 52 procent van de Belgische vijftigplussers hier positief tegenover. Ook scholingsgraad is een beslissende factor. 42 procent van de kortgeschoolden en 62 procent van de langgeschoolden vindt dit kunnen