Geen Mbappé, Pogba of Benzema: France Football kiest voor noeste werker als beste Franse speler van 2017

N’Golo Kanté is door het vakblad France Football uitgeroepen tot beste Franse voetballer van 2017.

De 26-jarige middenvelder behaalde afgelopen seizoen de landstitel met Chelsea en werd gekroond tot Speler van het Jaar in Engeland. Het was zijn tweede titel op rij, nadat de Fransman in 2016 verrassend de Premier League had gewonnen met Leicester.

In het referendum van de Gouden Bal 2017 eindigde de twintigvoudig international op de achtste plaats.

Kanté kreeg van France Football de voorkeur op Kylian Mbappé (PSG) en Karim Benzema (Real Madrid). Hij volgt op de erelijst Antoine Griezmann op.