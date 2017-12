Obama geeft steek aan Trump en hekelt “onverantwoordelijk gedrag” op sociale media

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama wil iedereen aanzetten om verantwoordelijk om te gaan met sociale media. Dat zei hij in een uniek interview met de Britse prins Harry. Hij waarschuwt iedereen dat ondoordachte tweets ervoor kunnen zorgen dat mensen complexe problemen niet meer gaan begrijpen. Verder vindt hij ook misinformatie vanuit (officiële) accounts op Twitter een groot probleem.

Obama nam de naam van de huidige president nooit in de mond, maar zijn oproep via ‘BBC Radio 4’s Today’ geldt duidelijk ook voor Donald Trump. Tegen prins Harry vertelde Obama dat mensen met een delicate machtspositie moeten oppassen wanneer ze berichten de wereld insturen via sociale media. “De tweets zorgen ervoor dat een publiek debat bijna onmogelijk wordt.”

Vooral de toekomst baart Obama zorgen. “Wat voor wereld krijgen we als feiten met een tweet kunnen worden weggewuifd. Wanneer het volk enkel luistert naar datgene dat hun eigen visie versterkt, dan krijg je een publiek discours waar ik me ongerust over maak”, zo klinkt het. “Sociale media leggen de mogelijkheden tot een normale conversatie lam.”

Het unieke interview is vastgelegd in september, toen prins Harry samen met de Obama’s de Invictus Games bijwoonde. De Britse royal zal bovendien zelf aan de andere kant van de tafel gaan zitten, aangezien ook hij een interview zal geven.