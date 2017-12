Mama en manager tegelijk

Om de combinatie van medewerker én mama (of papa) te bevorderen, organiseert selectie- en uitzendbureau Accent een mama- en papa-programma. “Wij erkennen dat er naast je werk ook nog iets is als je gezin. En willen onze medewerkers hier ook in ondersteunen.”

Cathy Lensen is HR-officemanager bij Accent en zwanger van haar derde kindje. Ze is een van de pioniers van het mama- en papa-programma bij Accent dat ongeveer een vijftal jaar geleden werd gelanceerd. “Dat programma bestaat enerzijds uit documentatie die ik krijg over praktische kwesties, zoals ouderschapsverlof en tijdskrediet, waardoor je als aanstaande mama niet alles op eigen houtje moet uitvlooien”, vertelt Cathy. “Anderzijds is het op een bepaalde dag ook mogelijk om ervaringen te delen met andere mama’s en papa’s. Als jonge of aanstaande moeder zit je sowieso met veel vragen, dus is het zeker interessant om lotgenoten te zien. Anderen hebben die vragen namelijk ook. De baby of andere kinderen mogen dan gewoon meekomen. Voor hen is bijvoorbeeld een speelhoek voorzien.”

Wat gebeurt er nog op zo’n mama/papa-dag? “Er is altijd een fotograaf aanwezig. En we doen ook meestal een activiteit. De laatste keer was dat babyyoga”, vertelt Lien Byttebier, HR-manager bij Accent. “De dag is bedoeld voor medewerkers die tegen het eind van hun zwangerschap lopen of een kindje hebben dat tot ongeveer een jaar oud is”, vertelt ze. “Belangrijk is dat het allemaal gebeurt in een ongedwongen sfeer. Zo’n dag staat helemaal in het teken van ouder en kind.”

Bij manager thuis

Als jonge mama apprecieert Cathy het initiatief heel erg. “Ik vind het fijn dat ik, los van het feit dat we in een bedrijf werken en onze targets hebben, ook even aan de drukte kan ontsnappen”, stelt ze. “Ik merk ook dat het programma het gemakkelijker maakt om er een gesprek over aan te gaan met een rechtstreekse verantwoordelijke”, vindt ze. Het Accent-management is namelijk ook betrokken bij het initiatief. “Zo is er al eens zo’n mama/papa-dag georganiseerd bij onze general manager thuis.”

Achter het initiatief zit bovenal een duidelijke visie. “Veel vrouwen worstelen met zichzelf als ze mama worden. Natuurlijk zijn er ook vaak onzekerheden over je work-life balance: ga ik het allemaal wel kunnen bolwerken?”, stelt Lien Byttebier. “Vroeger was je gezin een pure privézaak, nu niet meer. Wij willen erkennen dat je er als mama een nieuwe rol hebt bijgekregen en ondersteunen waar nodig. Zo zijn we als bedrijf ook vrij flexibel in het voorzien van een viervijfdewerkritme.”

