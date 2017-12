Terreurexpert Europol: “Aantal aanslagen in Europa is voorbije jaar nog toegenomen”

Het aantal verijdelde, mislukte en gelukte jihadistische aanslagen in Europa is in 2017 nog toegenomen. Dat zegt Manuel Navarrete, de terreurexpert van Europol, aan magazine Knack.

De aanslag in Barcelona en die tijdens het concert van Ariana Grande op 22 mei in Manchester waren de twee ergste terreurdaden van 2017 op Europese bodem. Volgens Navarrete is er geen link tussen die terroristen, behalve dan dat ze hun steun betuigden aan terreurgroep ISIS. “In zekere zin is dat goed nieuws, want dat betekent dat ze geen georganiseerde terreurcampagne kunnen plannen”, zegt Navarrete aan Knack. “Het gaat veeleer om herhalingen van telkens dezelfde single shot. Het slechte nieuws is dat het moeilijker is om te voorspellen wat de volgende stap zal zijn.”

Dat ISIS afgelopen jaar bolwerk Raqqa kwijtspeelde, wil volgens Navarrete niet zeggen dat er massaal Syriëstrijders terugkeerden naar België of andere Europese landen. “Toch moeten we alle Syriëstrijders die terugkeren goed monitoren, want zij hebben geleerd om bloedbaden aan te richten.”