KV Mechelen niet onder de indruk van Youtube-trio dat inbreekt in stadion: “Idioten die geen aandacht verdienen”

Het Youtube-trio ‘Driedubbel’ heeft er een sport van gemaakt om in te breken in voetbalstadions en een video van hun actie op Youtube te zetten. Deze keer was het AFAS-stadion van eersteklasser KV Mechelen aan de beurt, waar ze tot hun eigen verbazing een open poort aantroffen en letterlijk ongehinderd het veld van de eersteklasser konden betreden. Bij KV Mechelen zijn ze niet onder de indruk: “Dat zijn enkele idioten die inbreken, en dat is bij ons weten nog steeds strafbaar. Al verdienen ze al die aandacht niet, een heldendaad is het allerminst.”

Eerder probeerden de broers Roland, Aaron en Alwin Maas, die bekendstaan als Youtube-trio ‘Driedubbel’, al binnen te raken in de stadions van Standard, RSC Anderlecht, KRC Genk, Feyenoord, Leverkusen, Mönchengladbach, Dortmund en West Ham. Nu was KV Mechelen het slachtoffer.

Veel moeite hadden de heren alvast niet moeten doen, want KV Mechelen maakte het hen wel heel gemakkelijk om binnen te geraken. “De poort is gewoon open”, aldus het trio. “Je kan gewoon letterlijk ongehinderd op het veld komen. Buren kunnen hier een potje komen voetballen.” Ze benadrukken onmiddellijk dat “ze dus eigenlijk niets fout doen” aangezien het terrein niet afgesloten was. “Beste bestuur van KV Mechelen, alles stond open. Dit betekent dus dat jullie in fout zijn en niet wij. Op momenten als deze moet je gewoon als een kind genieten.”

“Dit is een boodschap aan KV Mechelen”, klinkt het. “Jullie moeten het veld en de poort beter beveiligen want dit slaat echt nergens op. Voor hetzelfde geld kan iemand met slechte bedoelingen hier heel erge dingen komen doen.”

“Idioten die de aandacht niet verdienen”

Gevraagd naar een officiële reactie van de club was algemeen manager Marc Faes duidelijk: “Dat zijn drie idioten die inbreken, en dat is bij ons weten nog steeds strafbaar. Op de directievergadering gaan we uiteraard bekijken welke stappen we tegen hen gaan zetten, dit is immers een misdrijf dat we niet snel-snel gaan afhandelen. Op het bord waar de twee zelf de aandacht op vestigen is het al duidelijk: hier hangt een stadionverbod aan vast en een geldboete van minimum 1.000 euro. Maar eigenlijk verdienen ze al die aandacht gewoon niet. Het zijn volwassenen die zich gedragen als een stel 12-jarigen.”

Dat de twee zo gemakkelijk binnen geraakten, is volgens Faes ook niet onlogisch: “Wij hebben twee ingangen en die staan inderdaad open: de ene ingang delen we met het bedrijf Telenet dat de parking gebruikt en overigens ook een eigen bewaking heeft, de andere ingang is open voor het clubrestaurant “Resto Martinique” dat tot laat open is. Dat die deuren ’s avonds open zijn, is met onze evenementen dus niet onlogisch: we kunnen het stadion gewoon niet hermetisch afsluiten. Om er dan mee uit te pakken dat ze binnen geraakten is nogal flauw, het is echt geen heldendaad. Maar voor hen ongetwijfeld dé prestatie van 2017”, klinkt het ironisch.

De club maakt zich ook sterk dat dit geen navolging krijgt. “Er is wel degelijk camerabewaking, hé. In het verleden is zoiets ook al voorgevallen en toen werden de daders op camera betrapt en bestraft. We werken ook al aan de komst van een conciërgewoning om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen. We gaan uiteraard dit aandachtig opvolgen maar gaan nu ook niet meteen politie aan de deur zetten. En laat het duidelijk zijn: dit gaan we niet zo laten”, besluit Faes.