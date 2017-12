Drieste tackle levert Olayinka van Zulte Waregem wellicht zware schorsing op

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag vier speeldagen schorsing en een boete van 1.400 euro gevorderd als minnelijke schikking voor Peter Olayinka. De aanvaller van Zulte Waregem krijgt dat strafvoorstel na zijn drieste tackle in de thuiswedstrijd tegen Charleroi (0-4).

LEES OOK:

- Dury na nieuwe pandoering en rode kaarten Zulte Waregem: “Olayinka heeft excuses aangeboden aan de groep”

- Zulte Waregem moet de kelk tot op de bodem ledigen: 0-4 tegen Charleroi

Olayinka werkte zijn frustraties uit met een drieste tackle op de kuit van Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra, nadat hij in de fase daarvoor geen strafschop had gekregen. Voor de charge op Ilaimaharitra stuurde scheidsrechter Alexandre Boucaut Olayinka met rood van het veld in de 27e minuut.

Het Bondsparket vraagt voor de actie van Olayinka een strenge sanctie. Het schikkingsvoorstel bestaat uit twee onderdelen. Voor de “brutale fout waarbij de bal niet werd gespeeld en de fysieke integriteit van de tegenstrever in gevaar werd gebracht” vordert de procureur drie speeldagen schorsing en 1.000 euro boete. Omdat het Bondsparket ook de houding van de 22-jarige Nigeriaan na zijn uitsluiting niet kan smaken, voegde de procureur aan de vordering nog een speeldag schorsing en 400 euro boete toe. Indien Zulte Waregem dat schikkingsvoorstel aanvaardt, mist Olayinka de degradatietopper tegen KV Mechelen (20/01) en de duels tegen Standard (23/01), Waasland-Beveren (27/01) en KV Oostende (04/02).

Door de rode kaart voor Olayinka moest Essevee de partij van dinsdagavond met negen veldspelers volmaken. Eerder werd ook Sandy Walsh rechtstreeks uitgesloten, nadat hij aan de noodrem had getrokken. Het Bondsparket stelde voor die rode kaart één speeldag schorsing en een boete van 400 euro voor, waardoor alleen de verplaatsing naar Mechelen op de wip staat.

De Medina riskeert één speeldag

Tegen Moeskroen-verdediger Nathan De Medina heeft het bondsparket een schikkingsvoorstel van één speeldag schorsing en 400 euro boete uitgesproken. Hij werd dinsdagavond in de competitiewedstrijd tegen Club Brugge rechtstreeks werd uitgesloten. Abdoulay Diaby leek na een knap uitgespeelde aanval alleen op doel af te kunnen, maar De Medina stak daar een stokje voor en trok aan de noodrem. Strafschop en een rode kaart voor de jonge verdediger, oordeelde scheidsrechter Lawrence Visser.

Als Moeskroen het schikkingsvoorstel aanvaardt, mist De Medina de Henegouwse derby tegen Charleroi in het Stade du Pays op 19 januari 2018. Indien Les Hurlus weigeren, moeten ze met de jonge verdediger vrijdag voor de Geschillencommissie verschijnen.