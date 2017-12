Kroatische voetballer gelooft ook na derde niertransplantatie nog in comeback

Ivan Klasnic heeft de hoop om nog te voetballen niet opgegeven. De Kroaat is al 37 jaar en onderging reeds drie niertransplantaties maar in het Duitse blad Weser Kurier klinkt hij ambitieus.

“Na mijn laatste niertransplantatie kwam er een aanbod om het weer als speler te proberen. Maar op dit moment is dat nog niet echt een optie. Ik geef mezelf nog tot de zomer om opnieuw in vorm te geraken”, zegt Klasnic.

De Kroatische ex-international (41 caps, 12 goals) vierde zijn grootste successen in de Bundesliga met Werder Bremen. Met die club won hij in 2004 de titel en de beker. Hij voetbalde ook nog voor St. Pauli, Nantes, Bolton Wanderers en Mainz.

In januari 2007 werd Klasnic het slachtoffer van nierfalen. Hij kreeg een nieuwe nier van zijn moeder, maar die werd door zijn lichaam afgestoten. Twee maanden later werd een nier van zijn vader ingeplant. In oktober 2016 werd ook dat orgaan vervangen, voorlopig met succes. “Het is alsof je een nieuwe motor krijgt”, zegt Klasnic daarover.

Mocht het voor de Kroaat toch niet meer lukken als speler, hoopt hij niettemin in het voetbal aan de slag te blijven. “Coach zijn is niets voor mij, maar de positie van manager ligt mij wel”, zegt hij.