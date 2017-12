Artsentarief stijgt, maar bezoek wordt voor u niet duurder

Brussel - Het honorarium van een huisarts of specialist wordt op 1 januari 1,68 procent duurder. Maar omdat het remgeld, het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt, niet stijgt, wordt de raadpleging niet duurder.

De overige erelonen van artsen gaan 1,5 procent de hoogte in, met uitzondering van de honoraria van medische beeldvorming en klinische biologie. Daar is er 1,25 procent indexatie.

Concreet: er zijn verschillende percentages omdat de doktersrekening vaak uit verschillende verstrekkingen of toeslagen bestaat. Het honorarium voor de consultatie ‘an sich’ gaat 1,68 procent omhoog, of dit nu bij de huisarts of in het ziekenhuis is. Maar wachttoeslagen, het huisbezoek, alle technische prestaties... gaan 1,5 procent omhoog. Bij de huisarts neemt de consultatie (+1,68 pct) de hoofdmoot van de rekening in, bij de specialist is dit verre van het geval. Prestaties voor medische beeldvorming en klinische biologie zijn voorts de uitzondering, met 1,25 procent opslag.

“Patiënten krijgen de komende 2 jaar opnieuw tariefzekerheid bij geconventioneerde huisartsen en specialisten”, zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block in een reactie bij de bekendmaking van het tariefakkoord. “Daarbij komt nog dat het remgeld niet stijgt en dat in het akkoord engagementen zijn aangegaan om de problematiek van de ereloonsupplementen aan te pakken.”

Ruim 80 procent van de huisartsen en specialisten is geconventioneerd.