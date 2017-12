Nederlandse milieuorganisatie verliest rechtszaak over schone lucht

De Nederlandse organisatie Milieudefensie heeft de rechtszaak verloren die ze tegen de overheid had aangespannen over schone lucht. De milieuorganisatie stelde - samen met andere organisaties en individuele mensen - dat Nederland meer moet doen tegen luchtvervuiling en dat momenteel het “mensenrecht op gezondheid” wordt geschonden. Maar de rechtbank in Den Haag oordeelde woensdag in een tussenvonnis de vorderingen af te wijzen.

De inzet van de procedure is verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland door het terugdringen van de vervuilende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM2,5 en PM10). De staat moet verplichtingen uit de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit naleven, zo stellen de eisers.

Maar de rechtbank in Den Haag volgt de vordering niet. “De staat ‘werkt toe’ naar het bereiken van de WHO-richtwaarden, die nog niet overal in Nederland zijn bereikt. De rechtbank oordeelt dat de staat niet nu al of op korte termijn aan de WHO-richtwaarden moet voldoen. Er is geen verdragsbepaling die de staat daartoe verplicht”, zo luidt de motivering.

De rechtbank komt hiermee tot een ander oordeel dan de uitspraak in een kort geding in september. Toen bepaalde de rechter dat de staat een luchtkwaliteitsplan moet opstellen dat aan de regels voldoet.

Teleurstelling

Milieudefensie is “erg teleurgesteld” over het vonnis en overweegt in beroep te gaan, zo reageert campagneleider Anne Knol. “Het is al lang bewezen dat mensen ziek worden door de slechte luchtkwaliteit. Dit vonnis staat lijnrecht tegenover uitspraken van andere Europese rechters. De rechter bevestigt wel opnieuw dat de Europese luchtkwaliteitsnormen worden overschreden en dat dit negatief is voor de gezondheid. Hoger beroep ligt voor de hand, maar moeten we verder bespreken met onze advocaat.”

In België bereidt ook de milieuorganisatie Greenpeace een proces voor over de luchtkwaliteit. Greenpeace wil de Waalse en Vlaamse overheid voor de rechter brengen. De milieuorganisatie verwijt hen een gebrek aan daadkracht en inadequate metingen.