Let op: fraudeurs doen zich voor als Belgische financieel toezichthouder

Brussel - De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt woensdag voor fraudeurs. Die doen zich via mail of telefoon voor als medewerkers van de toezichthouder.

Consumenten worden bijvoorbeeld gecontacteerd per e-mail of telefoon door personen die zich voordoen als werknemers van de FSMA. Ze beweren slachtoffers van voorgaande fraude te willen helpen om verloren gelden te recupereren. Er wordt hen gevraagd documenten in te vullen waarop het logo van de FSMA vermeld staat. In andere gevallen ontvangen de consumenten contracten die zogezegd met de FSMA werden afgesloten.

De oplichters proberen op die manier geld of informatie te verkrijgen van de slachtoffers. De FSMA vraagt consumenten daarom heel voorzichtig te zijn als ze ongevraagd worden gecontacteerd en niet op de aanbiedingen in te gaan. De toezichthouder vraagt consumenten immers nooit om hun financiële gegevens of om te betalen voor bepaalde diensten.