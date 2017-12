De Lijn lanceert (goedkopere) tienrittenkaart via app

Brussel - De Lijn lanceert begin volgend jaar, wellicht op 1 februari, als eerste vervoersmaatschappij in België een digitale tienrittenkaart via een app: de m-card. Opvallend is dat die digitale variant 10 eurocent per rit goedkoper zal zijn dan de papieren tienrittenkaart.

De Lijn verkocht al afzonderlijke biljetten voor een enkele rit via de smartphone. Hoewel dat ticket een stuk goedkoper is dan de sms-tickets (1,80 euro versus 2,15 euro), blijven reizigers massaal via sms tickets kopen. Het systeem is dan ook iets omslachtiger: de m-tickets kunnen niet via de eigen app van De Lijn gekocht worden. De reiziger heeft dus nog een extra app nodig. Er zijn inmiddels al vijf zulke externe aanbieders.

Bij de lancering van de m-card maakt De Lijn het zijn klanten nu eenvoudiger. De digitale Lijnkaart zal zowel via de eigen app van De Lijn te koop zijn, als via externe apps. Tien ritten zullen op de smartphone 15 euro kosten. Wie geen smartphone heeft of die nieuwe technologieën niet vertrouwt, kan nog steeds een papieren Lijnkaart kopen. Die zal vanaf 1 februari 16 euro kosten of 0,10 eurocent meer per rit dan met de digitale rittenkaart.