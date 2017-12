“Yannick Carrasco mag vertrekken bij Atletico Madrid”, topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

Yannick Carrasco lijkt één van de hot items te zullen worden in de aanstaande wintertransferperiode nu de Rode Duivel weg mag bij Atlético Madrid. Zijn coach Diego Simeone heeft immers groen licht gegeven om de aanvaller in januari (voor veel geld) te verkopen, meldt de Spaanse krant AS. Meteen staan heel wat topclubs in de rij om de aanvaller binnen te halen.

De 24-jarige Yannick Carrasco speelt al sinds 2015 voor Atlético Madrid. Hij ontpopte zich al snel tot één van de sterkhouders bij Los Rojiblancos (in 2016 scoorde hij nog in de Champions League-finale) maar mocht dit seizoen nog amper meedoen van coach Simeone. Enkel de eerste tweede wedstrijden in La Liga speelde hij de volle 90 minuten, daarna werd hij ofwel vroegtijdig naar de kant gehaald, mocht hij slechts (even) invallen of viel hij zelfs naast de selectie. Er doken ook berichten op vanuit Spanje dat onze landgenoot voor verdeeldheid zorgde in de kleedkamer: zo zou hij betrokken geweest zijn bij incidenten met ploegmaats Koke en Gabi, en met fitnesscoach Oscar Ortega.

Met de komst van Vitolo in januari dreigt hij ook (helemaal) overbodig te worden. Atletico wist Vitolo al in juli te strikken maar om het transferverbod van de club te omzeilen werd hij nog tot januari bij Las Palmas gestald. De Rode Duivel heeft in Madrid nog een contract heeft tot 2022 maar heeft er een zwaar contract en mag nu dus vertrekken voor zo’n slordige 40 miljoen euro...

Het talent van Carrasco staat niet ter discussie en hij kon in het verleden al rekenen op belangstelling van onder meer Arsenal, Chelsea en Bayern München. Nu Simeone groen licht gaf, zal hij bij al die ploegen ongetwijfeld opnieuw op de agenda komen tijdens de bestuursvergaderingen. Vooral Arsenal en Chelsea worden nu al genoemd.

Carrasco speelde in eigen land enkel bij de jeugd van Evere, Diegem en Genk waarna hij als 17-jarige naar AS Monaco trok waar hij ook zou doorbreken in de eerste ploeg. Hij is één van de cruciale pionnen van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels, waar hij met zijn sterke fysiek de volledige linkerflank voor zijn rekening neemt.