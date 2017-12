Antistoffen in bloed van overlopers uit Noord-Korea doen vrees voor biologische wapens met dodelijke ziekte toenemen

Een Noord-Koreaanse soldaat die naar Zuid-Korea is kunnen overlopen, bleek antistoffen voor antrax in zijn bloed te hebben. Dit zou erop kunnen wijzen dat het land experimenteert met de infectieziekte als oorlogswapen. Dat melden Zuid-Koreaanse media.

Antrax of miltvuur is een dodelijke infectieziekte waarvan gevreesd wordt dat het kan gebruikt worden als biologisch wapen. Dat een van de overgelopen Noord-Koreaanse soldaten antistoffen in z’n lichaam had, doet vermoeden dat de man ofwel gevaccineerd werd tegen de infectieziekte of dat hij mogelijk aan antrax werd blootgesteld.

Eerder waren er al berichten dat Noord-Korea mogelijk aan het experimenteren is met biologische wapens om te testen of het mogelijk is kernkoppen met daarin antrax op intercontinentale raketten te installeren. Met de experimenten zou Noord-Korea onder andere willen nagaan of de antraxbacteriën de hoge temperaturen die vrijkomen wanneer raketten weer in de atmosfeer komen, kunnen overleven.

Foto: EPA

Volgens de Amerikaanse Nationale Veiligheidsstrategie van het Witte Huis heeft Noord-Korea intussen al miljoenen dollars uitgegeven aan nucleaire, chemische en biologische wapens. Daarbij werd ook gekeken naar hoe chemische en biologische wapens via raketten zouden kunnen gelanceerd worden. Ook de Japanse krant Asahi zegt op basis van een bron bij de Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten dat Noord-Korea is begonnen met testen met antrax op raketten. Volgens Asahi heeft het Noord-Koreaanse regime tussen 2.500 en 5.000 ton aan chemische wapens op voorraad.

Noord-Korea zelf ontkent echter de ontwikkeling van biologische wapens. In een statement verwijst het Noord-Koreaanse regime naar de beweringen van de VS in 2003 dat Irak massavernietigingswapens zou bezitten, om daarna dat land binnen te vallen. Terwijl achteraf bleek dat er geen massavernietigingswapens of biologische wapens in Irak waren. Noord-Korea zegt ook wraak te nemen voor de beweringen van de VS dat het biologische wapens zou ontwikkelen.