Mbappé sprak wel degelijk met Real Madrid voor hij bij PSG tekende, maar liet zich leiden door sentiment

Kylian Mbappé heeft met Real Madrid gesprekken gevoerd over een mogelijke transfer. In een interview met het Spaanse blad Marca geeft de Franse topspits toe dat hij met de Koninklijke rond de tafel zat, voor hij bij PSG tekende.

“Er doen veel transfergeruchten over mijn persoon de ronde en het is waar dat ik met het Realbestuur heb gesproken. Maar vandaag is dat het verleden. Ik zit bij PSG en verdedig die kleuren voor 100 procent”, zegt de 19-jarige aanvaller, die door PSG van Monaco wordt gehuurd. De aankoopoptie in het contract bedraagt 180 miljoen euro.

Mbappé, ploegmaat van Thomas Meunier, legt uit dat hij om sentimentele redenen voor PSG en Parijs koos. “PSG is de club van mijn stad. Het is alsof een jongen uit Madrid de keuze krijgt tussen spelen voor Real en de kleuren dragen van een andere club. Ik heb al eerder aangegeven dat ik voor de beste ploeg ter wereld wil voetballen. Bij PSG heb ik alle kaarten in handen om dat doel te bereiken.”

PSG en Real Madrid treffen elkaar in de achtste finales van de Champions League. Mbappé erkent dat Real, de tweevoudige titelverdediger, “de beste ploeg ter wereld” is.

“Maar het wordt een confrontatie op het allerhoogste niveau. We gaan naar Bernabeu om ons te plaatsen.”