Bestuurder overleeft als bij wonder zware crash: metalen buis boort zich door de voorruit

Een 20-jarige automobilist uit Nederland heeft een bijzonder goede engelbewaarder. Een metalen buis die zijn wagen doorboorde, miste op een haar na de man zelf.

De twintiger was in het centrum van Amsterdam door in de nacht van dinsdag op woensdag het rood gereden, waarna de politie hem achtervolgde. De bestuurder negeerde onder andere een stopteken van de politie en ging er in volle vaart vandoor. Maar tijdens het vluchten, verloor de jongeman de controle over het stuur, waarna hij crashte. Een metalen buis van een rijbaanafscheiding doorboorde daarbij de wagen van de twintiger. De buis miste op een haar na de bestuurder, die lichtgewond naar het ziekenhuis werd gebracht. “De automobilist uit Wijchen had kennelijk nog een Kerstengeltje op zijn schouder”, klinkt het bij de politie.

De politie vermoedt dat de man te veel had gedronken.