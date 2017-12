Belg verspilt jaarlijks maar liefst 345 kilo voedsel

Brussel - Het voedselagentschap van de Verenigde Naties (FAO) trekt aan de alarmbel: elk jaar gaat een derde van de wereldwijde voedselproductie verloren aan verspilling, goed voor 1,3 miljard ton voedsel per jaar. “In een tijd waarin bijna 1 miljard mensen honger hebben, is dat excessief”, zegt het FAO. Voor ons land gaat het jaarlijks om 3,6 miljoen ton voedselverspilling.

Het VN-voedselagentschap roept mensen in het kader van de feestdagen op om toch op de voedselconsumptie te letten. De verspilling is “excessief” en “vertegenwoordigt evenzeer een verspilling van arbeid, water, energie, grondstoffen en andere middelen die gebruikt worden om het voedsel te produceren”, klinkt het.

Privilege

In België wordt de jaarlijkse voedselverspilling op 3,6 miljoen ton geschat, of 345 kilogram per persoon per jaar. “Onthoud tijdens de feesten dat over voldoende voedsel beschikken een privilege is”, zegt het FAO. “Maak van geen voedsel verspillen je goede voornemen voor het nieuwe jaar.” De organisatie geeft daarvoor ook enkele praktische tips op haar website www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1072865/. Zo verspillen mensen minder als ze hun maaltijd op voorhand plannen en restjes gebruiken.