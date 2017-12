Nieuw decreet geeft elke Vlaming recht op vakantie

Oostende - De Vlaamse meerderheidspartijen pakken uit met een nieuw decreet dat elke Vlaming het recht gunt op vakantie te gaan. De Vlaamse Parlementsleden Cathy Coudyser (N-VA), Marnic De Meulemeester (Open Vld) en Vera Jans (CD&V) stelden “Iedereen verdient vakantie” woensdag voor in Oostende. Ook Ben Weyts (N-VA) was aanwezig en sprak als Vlaams minister van Toerisme zijn steun uit.

In Vlaanderen heeft iedereen recht op vakantie, maar dit is niet voor elke Vlaming vanzelfsprekend. Nog al te vaak staan allerlei drempels een deugddoende vakantie in de weg. Dat kan bijvoorbeeld een financiële drempel zijn, maar evengoed een zorg- of toegankelijkheidsdrempel.

De Vlaamse meerderheidspartijen pakken daarom uit met een opvolger van het decreet “Toerisme voor Allen”, dat dateert van 2003. “De basis van het decreet vormt het stimuleren van een samenwerking tussen partners binnen de volledige vakantieketen die werken vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie”, aldus de parlementsleden. “Tegelijk willen we ook werk maken van ondersteuning van netwerkpartners, het stimuleren van innovatie en het verder professionaliseren van de sector.”

“We doen inspanningen om drempels over de volledige vakantieketen weg te werken”, zei minister Weyts. “Het gaat dus niet enkel om drempels die vakantiegangers ervaren op hun vakantiebestemming zelf, maar ook bij het dromen over of voorbereiden van de vakantie of wanneer ze terug thuis zijn.”

Vakantiedrempel

“Om elke Vlaming, ongeacht de vakantiedrempel die hij/zij ervaart, het recht op vakantie te garanderen, moet er voldoende specifiek aanbod zijn. Daarvoor hebben we álle toeristische partners nodig. Niet enkel sociaal-toeristische organisaties, maar ook privéondernemers die vanuit maatschappelijke bekommernis oog hebben voor klanten met een vakantiedrempel”, aldus Cathy Coudyser.

Organisaties die specifiek werken met mensen in armoede, kunnen bijkomende middelen krijgen, zei Vera Jans.

“In een netwerk van samenwerken is het belangrijk een regisseur te hebben. Toerisme Vlaanderen en het Steunpunt Vakantieparticipatie nemen deze rol actief op”, zei Marnic De Meulemeester tot slot.