Drie voertuigen spoorwegpolitie in brand gestoken aan Brussels Zuidstation

Brussel - Afgelopen nacht zijn drie voertuigen van de federale spoorwegpolitie in brand gestoken vlakbij het treinstation Brussel Zuid. Dat meldt de persdienst van de federale politie. Bij de brand vielen geen gewonden. Het onderzoek naar de feiten is in handen van de lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) maar voorlopig zouden nog geen verdachten opgepakt zijn.

De drie voertuigen stonden geparkeerd in de Blerotstraat in Anderlecht, voor het gebouw waar de burelen van de federale spoorwegpolitie huizen.

“Rond 3.40 uur merkten onze mensen de branden op”, meldt de federale politie. “De Brusselse brandweer kwam ter plaatse en heeft het vuur geblust, waarna de voertuigen getakeld werden. Het gaat duidelijk om brandstichting, en in alle drie de voertuigen apart. Het is niet zo dat er in slechts één voertuig brand werd gesticht en het vuur vervolgens op de andere wagens is overgeslagen.”