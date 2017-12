Red Flames verzamelen in januari voor stage in Tubeke

De Belgian Red Flames werken van 16 tot 22 januari in Tubeke een trainingsstage af. Het team van bondscoach Ives Serneels bereidt zich in het Belgian Football Centre voor op het vervolg van de kwalificatiecampagne voor het WK 2019. Het betreft een trainingsstage zonder wedstrijden.

Op 22 januari sluiten de speelsters uit de Belgische competitie aan, net als een selectie ‘high potentials’. Dat zijn jonge getalenteerde speelsters die door de technische staf van de Belgian Red Flames nadrukkelijk opgevolgd worden.

“We willen tijdens deze stage zien hoe iedereen de winterbreak is doorgekomen en het volgende deel van de WK-kwalificatiecampagne voorbereiden”, legt Serneels uit. “Het eerste deel van de stage verblijven de speelsters die in eigen land spelen bij hun clubs. Op 22 januari hebben we iedereen samen.”

België begon met drie zeges uitstekend aan de voorronde van het WK 2019 in Frankrijk. Na 12-0 winst in september tegen Moldavië volgden in oktober zeges tegen Roemenië (3-2) en Portugal (0-1).

Eind februari en begin maart neemt België deel aan de Cyprus Cup in een groep met Oostenrijk, Tsjechië en Spanje.

De vijftien internationals die de hele stage meemaken, zijn Julie Biesmans (Bristol City FC/Eng), Jassina Blom (FC Twente/Ned), Janice Cayman (Montpellier HSC/Fra), Jana Coryn (Lille OSC/Fra), Maud Coutereels (Lille OSC/Fra), Yana Daniëls (Bristol City FC/Eng), Silke Demeyere (Lille OSC/Fra), Nicky Evrard (FC Twente/Ned), Diede Lemey (AGSM Verona/Ita), Justien Odeurs (FF USV Jena/Dui), Davina Philtjens (Ajax Amsterdam FC/Ned), Tine Schryvers (Kristianstads DFF/Zwe), Zandy Soree (University of Central Florida/VSt), Nicky Van den Abbeele (Ajax Amsterdam FC/Ned) en Tessa Wullaert (VFL Wolfsburg/Dui).