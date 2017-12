Enorme sneeuwval breekt record in Pennsylvania: al 135 centimeter sneeuw in amper 30 uur

Veel sneeuw waren de inwoners van Erie, een stad in de Amerikaanse staat Pennsylvania, al langer gewend. Maar de hoeveelheid die het afgelopen kerstweekend is gevallen, komt zelfs voor hen als een enorme verrassing. In totaal kwam sinds kerstdag maar liefst 135 centimeter sneeuw naar beneden dwarrelen, goed voor een nieuw record en veel verkeershinder.