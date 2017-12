Deze bekende voetballers zitten zonder club, waaronder een voormalige klasbak uit de Belgische competitie

Nog enkele dagen en dan opent de wintertransfermarkt officieel zijn deuren. De geruchtenmolen draait uiteraard op volle toeren maar clubs kunnen ook enkele bekende namen “gratis” binnenhalen. Als vrij speler dus.

Het blijkt namelijk dat een aantal voetballers die bekend in de oren klinken, op dit moment zonder club zitten en dus zonder veel problemen of kosten hun handtekening kunnen zetten onder een contract. We zetten de meest prominente op een rij (sorry Anthony Vanden Borre).

Sagna met Arsenal tegen Bale. Foto: Associated Press / Reporters

Bacary Sagna

Hij speelde in zijn lange carrière al 491 wedstrijden voor slechts drie ploegen, maar op dit moment is er geen enkele voetbalclub die rechtervleugelverdediger Bacary Sagna onder contract heeft. Het contract van de 34-jarige Fransman bij Manchester City liep afgelopen zomer af, nadat hij drie seizoenen voor de topclub speelde. Sagna, 65-voudig international, was eerder actief bij Arsenal (2007-2014) en Auxerre (1997-2007).

Diarra bij l’OM. Foto: AFP

Lassana Diarra

Wie 3,5 jaar bij Real Madrid heeft gespeeld, moet tot iets in staat zijn. Vandaag staat Lassana Diarra echter aan de kant, zonder contract. De 32-jarige Fransman, 34-voudig international, speelde het laatste voor Al-Jazira waar zijn contract op 24 december ontbonden werd. Daarvoor speelde de verdedigende middenvelder twee seizoenen voor Olympique Marseille, voordien was hij actief in Rusland bij Lokomotiv Moskou en Anzji. Tussen 2009 en 2012 speelde Diarra bij Real.

Trémoulinas in de rug van Witsel. Foto: REUTERS

Benoit Trémoulinas

Twee keer de Europa League, een keer de Franse titel, een keer de Franse beker, een keer de Franse Ligabeker en een keer de Oekraïense titel. Het palmares van Benoit Trémoulinas mag er eigenlijk wel wezen. De 31-jarige linkervleugelverdediger zit sinds de zomer echter zonder club na een succesvolle periode bij Sevilla. Voordien speelde hij onder andere voor Dynamo Kiev en Bordeaux. Hij sukkelt momenteel wel met een knieblessure.

Eduardo tegen Anderlecht in de Europa League. Foto: EPA

Eduardo

Hij schitterde ooit even voor Arsenal maar een zware breuk gooide roet in het eten. Hij werd daarna een vaste waarde bij Shakhtar Donetsk, maar op dit moment is er geen enkele club die Eduardo in de spits lijkt te willen zetten. De 34-jarige Braziliaanse Kroaat was het laatste actief bij Atlético Paranaense in de Braziliaanse eersteklasse, maar daar loopt zijn contract in januari af.

Vucinic in dienst van Juventus. Foto: Reporters / DPA

Mirko Vucinic

Er zijn niet veel voetballers uit Montenegro die het zover schopten als Mirko Vucinic. Beter gezegd: er zijn er geen want de nu 34-jarige aanvaller is de grootste voetbalster die zijn land ooit voortbracht. Vucinic speelde in de Serie A voor Lecce, Roma en Juventus. Met de Oude Dame won hij drie landstitels, met Roma twee Italiaanse bekers. In 2015 kroonde hij zich nog tot topscorer bij Al-Jazira, waar zijn contract afgelopen zomer afliep.

Flamini samen met Balotelli bij Milan. Foto: AP

Mathieu Flamini

Drie Engelse bekers, twee Engelse supercups en één Italiaanse titel. Vele voetballers zouden ervoor tekenen, maar aan dat palmares heet Mathieu Flamini niets op dit moment. De 33-jarige Fransman hield het slechts één seizoen vol bij Crystal Palace en zit nu zonder club. De verdedigende middenvelder maakte ooit het mooie weer bij Arsenal en Milan.

Foto: AFP

Tim Cahill

Wie Tim Cahill zegt in Australië, krijgt applaus. De intussen 38-jarige spits is een cultheld in zijn eigen land en leidde de Socceroos onlangs nog naar het WK in Rusland met enkele cruciale doelpunten. Begin december liet Cahill zijn contract bij Melbourne City echter ontbinden en voorlopig zit hij nog steeds zonder club. Cahill zou alles willen zetten op zijn vierde eindronde op een WK, waarbij hij een record van Pelé (en drie anderen) kan evenaren: scoren op vier schillende eindrondes.

Ezekiel bij Standard. Foto: Photo News

Imoh Ezekiel

Waar is de tijd dat Imoh Ezekiel over de Belgische velden fladderde en de show verzorgde in de Jupiler Pro League? De nog steeds amper 24-jarige Nigeriaan deed in de zomer van 2016 de Belgische deur dicht en trok naar de Qatarese ploeg Al-Arabi. Van daaruit ging het naar het Turkse Konyaspor maar daar werd amper vijf maanden later (op 19 december) zijn contract ontbonden. Misschien goed nieuws voor een Belgische (top)club?

Reyes won drie keer de Europa League met Sevilla. Foto: Photo News

José Antonio Reyes

In zijn begindagen als prof werd hij aanzien als een van de grootste Spaanse talenten ooit, maar de status van superster bereikte José Antonio Reyes nooit. De aanvaller kan echter terugblikken op een rijk gevulde carrière bij onder andere Arsenal, Atlético Madrid en Sevilla. Reyes won liefst vijf keer de Europa League en won zowel La Liga als de Premier League. Op 34-jarige leeftijd, na een periode bij Espanyol, kan hij zijn schoenen toch nog niet aan de haak hangen?

Romaric bij Beveren. Foto: BELGA

Romaric

Zo erg als zijn landgenoot Emmanuel Eboué is het nog niet gesteld met Romaric, maar ook hij zit momenteel zonder club. De nu 34-jarige middenvelder speelde 18 maanden bij SK Beveren alvorens naar Le Mans te trekken. Van daaruit ging het naar Sevilla, Espanyol, Real Zaragoza en Bastia. Sinds 2015 gaat het bergaf met Romaric, die nog actief was voor Omonia Nicosia en het Indische NorthEast United. Maar we herinneren ons allemaal zijn geweldige linker...