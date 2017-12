Ze vierde net haar 95ste verjaardag en toen moest Marie-Christine bewijzen dat ze niet dood was

De Belgische Marie-Christine Gillet maakte op haar hoge leeftijd nog een zeer opmerkelijke situatie mee. De hoogbejaarde dame mocht vorige maand 95 kaarsjes uitblazen. Volgens haar bank was de vrouw echter al een week dood.

Marie-Christine, uit het Luikse Grivegnée, werd geboren op 7 november 1922. Vorige maand bereikte ze dus de leeftijd van 95 jaar. Voor haar hoge leeftijd is Marie-Christine nog zeer kwiek en goed mee met de tijd, zegt haar jongste zoon Gérard Georges tegen La Nouvelle Gazette. “Ze surft op internet op haar computer en mobiele telefoon.”

Voor haar verjaardag ging Marie-Christine met haar familie uiteten in haar woonplaats. Zo’n tien dagen later ontdekte Gérard Georges, die de bankzaken van zijn moeder beheert, dat zowel de bankkaart als -rekening van de vrouw waren geblokkeerd. Bovendien was er bij hem op de rekening 75 euro gestort met als toevoeging dat het ging om een erfenis.

Incroyable à Liège: bien vivante, Marie-Christine (95 ans) a été déclarée morte par le SPF Sécurité sociale! https://t.co/N6IjlLKLJz — Sudpresse (@sudpresseonline) 27 december 2017

Overlijdensakte

Toen hij bij een Belfiuskantoor om uitleg vroeg, kreeg Gérard Georges een onverwachte verklaring: zijn moeder was op 30 oktober overleden. Gérard Georges kon niet geloven wat hij hoorde. Dat hij de avond ervoor nog bij zijn springlevende moeder op bezoek was, daar had de bankmedewerker geen boodschap aan. De medewerker toonde zelfs de overlijdensakte van Marie-Christine.

Wat volgde was een lange tocht vol bureaucratische rompslomp bij verschillende instanties om aan te tonen dat de dame niet dood is. Gérard Georges kreeg uiteindelijk bij de bevolkingsdienst van Luik een bewijs van leven. Daar werd nog gekeken in het bevolkingsregister of er een fout was gemaakt met iemand met dezelfde naam of geboortedatum. Dat was niet het geval. Het euvel duurde in totaal twee maanden.

Het is nog altijd niet duidelijk waar het mis is gegaan.